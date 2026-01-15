- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
78
Gewinntrades:
56 (71.79%)
Verlusttrades:
22 (28.21%)
Bester Trade:
3 236.00 USD
Schlechtester Trade:
-25.92 USD
Bruttoprofit:
4 464.01 USD (6 632 pips)
Bruttoverlust:
-185.84 USD (7 075 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (4 348.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 348.73 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
14.84%
Max deposit load:
77.17%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
78
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
35.90
Long-Positionen:
58 (74.36%)
Short-Positionen:
20 (25.64%)
Profit-Faktor:
24.02
Mathematische Gewinnerwartung:
54.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
79.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-119.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-119.18 USD (8)
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
112.17 USD
Maximaler:
119.18 USD (0.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.59% (119.18 USD)
Kapital:
15.20% (3 294.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-443
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 236.00 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 348.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -119.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinanceVC-Live-08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ECMarkets-Live05
|3.43 × 65
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
21%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
1
93%
78
71%
15%
24.02
54.85
USD
USD
15%
1:200