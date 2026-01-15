- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
55 (71.42%)
亏损交易:
22 (28.57%)
最好交易:
3 236.00 USD
最差交易:
-25.92 USD
毛利:
4 463.50 USD (6 581 pips)
毛利亏损:
-185.84 USD (7 075 pips)
最大连续赢利:
15 (4 348.73 USD)
最大连续盈利:
4 348.73 USD (15)
夏普比率:
0.15
交易活动:
13.78%
最大入金加载:
33.70%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
81
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
35.89
长期交易:
58 (75.32%)
短期交易:
19 (24.68%)
利润因子:
24.02
预期回报:
55.55 USD
平均利润:
81.15 USD
平均损失:
-8.45 USD
最大连续失误:
8 (-119.18 USD)
最大连续亏损:
-119.18 USD (8)
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
112.17 USD
最大值:
119.18 USD (0.39%)
相对跌幅:
结余:
0.59% (119.18 USD)
净值:
10.52% (2 138.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-494
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
