Negociações:
77
Negociações com lucro:
55 (71.42%)
Negociações com perda:
22 (28.57%)
Melhor negociação:
3 236.00 USD
Pior negociação:
-25.92 USD
Lucro bruto:
4 463.50 USD (6 581 pips)
Perda bruta:
-185.84 USD (7 075 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (4 348.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 348.73 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
14.95%
Depósito máximo carregado:
33.70%
Último negócio:
30 minutos atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
35.89
Negociações longas:
58 (75.32%)
Negociações curtas:
19 (24.68%)
Fator de lucro:
24.02
Valor esperado:
55.55 USD
Lucro médio:
81.15 USD
Perda média:
-8.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-119.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-119.18 USD (8)
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
112.17 USD
Máximo:
119.18 USD (0.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.59% (119.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.52% (2 138.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-494
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ECMarkets-Live05
|3.43 × 65
Sem comentários
