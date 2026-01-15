- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
104
Transacciones Rentables:
67 (64.42%)
Transacciones Irrentables:
37 (35.58%)
Mejor transacción:
3 236.00 USD
Peor transacción:
-1 681.30 USD
Beneficio Bruto:
8 819.84 USD (9 184 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 790.54 USD (15 663 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 387.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 348.73 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
14.84%
Carga máxima del depósito:
87.54%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
104
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
-0.41
Transacciones Largas:
83 (79.81%)
Transacciones Cortas:
21 (20.19%)
Factor de Beneficio:
0.60
Beneficio Esperado:
-57.41 USD
Beneficio medio:
131.64 USD
Pérdidas medias:
-399.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-14 268.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14 268.10 USD (11)
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
8 972.90 USD
Máxima:
14 604.27 USD (40.76%)
Reducción relativa:
De balance:
63.41% (14 604.27 USD)
De fondos:
15.43% (1 300.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 236.00 USD
Peor transacción: -1 681 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +1 387.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14 268.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LiteFinanceVC-Live-08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ECMarkets-Live05
|3.43 × 65
