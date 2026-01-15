- 자본
- 축소
트레이드:
128
이익 거래:
90 (70.31%)
손실 거래:
38 (29.69%)
최고의 거래:
3 236.00 USD
최악의 거래:
-1 681.30 USD
총 수익:
19 603.85 USD (14 941 pips)
총 손실:
-14 819.14 USD (15 676 pips)
연속 최대 이익:
23 (12 479.41 USD)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
14.84%
최대 입금량:
87.54%
최근 거래:
8 분 전
주별 거래 수:
128
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
0.33
롱(주식매수):
96 (75.00%)
숏(주식차입매도):
32 (25.00%)
수익 요인:
1.32
기대수익:
37.38 USD
평균 이익:
217.82 USD
평균 손실:
-389.98 USD
연속 최대 손실:
11 (-14 268.10 USD)
Algo 트레이딩:
58%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
8 972.90 USD
최대한의:
14 604.27 USD (40.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
63.41% (14 604.27 USD)
자본금별:
15.43% (1 300.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-735
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
리뷰 없음
