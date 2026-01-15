- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
67 (64.42%)
Убыточных трейдов:
37 (35.58%)
Лучший трейд:
3 236.00 USD
Худший трейд:
-1 681.30 USD
Общая прибыль:
8 819.84 USD (9 184 pips)
Общий убыток:
-14 790.54 USD (15 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 387.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 348.73 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
14.84%
Макс. загрузка депозита:
87.54%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
83 (79.81%)
Коротких трейдов:
21 (20.19%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-57.41 USD
Средняя прибыль:
131.64 USD
Средний убыток:
-399.74 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-14 268.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-14 268.10 USD (11)
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 972.90 USD
Максимальная:
14 604.27 USD (40.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.41% (14 604.27 USD)
По эквити:
15.43% (1 300.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 236.00 USD
Худший трейд: -1 681 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +1 387.72 USD
Макс. убыток в серии: -14 268.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ECMarkets-Live05
|3.43 × 65
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-36%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
1
71%
104
64%
15%
0.59
-57.41
USD
USD
63%
1:200