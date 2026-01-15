- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
73
Profit Trade:
51 (69.86%)
Loss Trade:
22 (30.14%)
Best Trade:
3 236.00 USD
Worst Trade:
-25.92 USD
Profitto lordo:
4 460.75 USD (6 408 pips)
Perdita lorda:
-185.84 USD (7 075 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (4 348.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 348.73 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
14.95%
Massimo carico di deposito:
33.70%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
35.87
Long Trade:
57 (78.08%)
Short Trade:
16 (21.92%)
Fattore di profitto:
24.00
Profitto previsto:
58.56 USD
Profitto medio:
87.47 USD
Perdita media:
-8.45 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-119.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-119.18 USD (8)
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.17 USD
Massimale:
119.18 USD (0.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.59% (119.18 USD)
Per equità:
10.52% (2 138.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-667
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ECMarkets-Live05
|3.43 × 65
Non ci sono recensioni
