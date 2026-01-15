- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
23 (88.46%)
損失トレード:
3 (11.54%)
ベストトレード:
6.77 USD
最悪のトレード:
-3.79 USD
総利益:
41.74 USD (41 709 pips)
総損失:
-9.72 USD (9 727 pips)
最大連続の勝ち:
11 (20.79 USD)
最大連続利益:
20.79 USD (11)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
15.32%
最大入金額:
17.73%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
8.45
長いトレード:
5 (19.23%)
短いトレード:
21 (80.77%)
プロフィットファクター:
4.29
期待されたペイオフ:
1.23 USD
平均利益:
1.81 USD
平均損失:
-3.24 USD
最大連続の負け:
1 (-3.79 USD)
最大連続損失:
-3.79 USD (1)
月間成長:
8.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3.79 USD (0.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.90% (3.79 USD)
エクイティによる:
4.17% (17.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.77 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.79 USD
最大連続損失: -3.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
52 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
8%
0
0
USD
USD
416
USD
USD
1
100%
26
88%
15%
4.29
1.23
USD
USD
4%
1:200