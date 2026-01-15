- Incremento
Total de Trades:
26
Transacciones Rentables:
23 (88.46%)
Transacciones Irrentables:
3 (11.54%)
Mejor transacción:
6.77 USD
Peor transacción:
-3.79 USD
Beneficio Bruto:
41.74 USD (41 709 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.72 USD (9 727 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (20.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.79 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
15.32%
Carga máxima del depósito:
17.73%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
8.45
Transacciones Largas:
5 (19.23%)
Transacciones Cortas:
21 (80.77%)
Factor de Beneficio:
4.29
Beneficio Esperado:
1.23 USD
Beneficio medio:
1.81 USD
Pérdidas medias:
-3.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.79 USD (1)
Crecimiento al mes:
8.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.79 USD (0.90%)
Reducción relativa:
De balance:
0.90% (3.79 USD)
De fondos:
4.17% (17.11 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.77 USD
Peor transacción: -4 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
