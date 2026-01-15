- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
23 (88.46%)
Убыточных трейдов:
3 (11.54%)
Лучший трейд:
6.77 USD
Худший трейд:
-3.79 USD
Общая прибыль:
41.74 USD (41 709 pips)
Общий убыток:
-9.72 USD (9 727 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (20.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.79 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
15.32%
Макс. загрузка депозита:
17.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
8.45
Длинных трейдов:
5 (19.23%)
Коротких трейдов:
21 (80.77%)
Профит фактор:
4.29
Мат. ожидание:
1.23 USD
Средняя прибыль:
1.81 USD
Средний убыток:
-3.24 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.79 USD (1)
Прирост в месяц:
8.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.79 USD (0.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.90% (3.79 USD)
По эквити:
4.17% (17.11 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.77 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.79 USD
Макс. убыток в серии: -3.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
8%
0
0
USD
USD
416
USD
USD
1
100%
26
88%
15%
4.29
1.23
USD
USD
4%
1:200