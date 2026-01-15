- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
23 (88.46%)
亏损交易:
3 (11.54%)
最好交易:
6.77 USD
最差交易:
-3.79 USD
毛利:
41.74 USD (41 709 pips)
毛利亏损:
-9.72 USD (9 727 pips)
最大连续赢利:
11 (20.79 USD)
最大连续盈利:
20.79 USD (11)
夏普比率:
0.55
交易活动:
15.32%
最大入金加载:
17.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
13 分钟
采收率:
8.45
长期交易:
5 (19.23%)
短期交易:
21 (80.77%)
利润因子:
4.29
预期回报:
1.23 USD
平均利润:
1.81 USD
平均损失:
-3.24 USD
最大连续失误:
1 (-3.79 USD)
最大连续亏损:
-3.79 USD (1)
每月增长:
8.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.79 USD (0.90%)
相对跌幅:
结余:
0.90% (3.79 USD)
净值:
4.17% (17.11 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.77 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20.79 USD
最大连续亏损: -3.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
8%
0
0
USD
USD
416
USD
USD
1
100%
26
88%
15%
4.29
1.23
USD
USD
4%
1:200