- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
23 (88.46%)
Loss Trade:
3 (11.54%)
Best Trade:
6.77 USD
Worst Trade:
-3.79 USD
Profitto lordo:
41.74 USD (41 709 pips)
Perdita lorda:
-9.72 USD (9 727 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (20.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.79 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
15.32%
Massimo carico di deposito:
17.73%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
8.45
Long Trade:
5 (19.23%)
Short Trade:
21 (80.77%)
Fattore di profitto:
4.29
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.79 USD (1)
Crescita mensile:
8.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.79 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (3.79 USD)
Per equità:
4.17% (17.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.77 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.79 USD
Massima perdita consecutiva: -3.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
