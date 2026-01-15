- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
23 (88.46%)
Negociações com perda:
3 (11.54%)
Melhor negociação:
6.77 USD
Pior negociação:
-3.79 USD
Lucro bruto:
41.74 USD (41 709 pips)
Perda bruta:
-9.72 USD (9 727 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (20.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.79 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
15.32%
Depósito máximo carregado:
17.73%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
8.45
Negociações longas:
5 (19.23%)
Negociações curtas:
21 (80.77%)
Fator de lucro:
4.29
Valor esperado:
1.23 USD
Lucro médio:
1.81 USD
Perda média:
-3.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.79 USD (1)
Crescimento mensal:
8.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.79 USD (0.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.90% (3.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.17% (17.11 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.77 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.79 USD
Máxima perda consecutiva: -3.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
52 mais ...
