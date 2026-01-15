- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
23 (88.46%)
손실 거래:
3 (11.54%)
최고의 거래:
6.77 USD
최악의 거래:
-3.79 USD
총 수익:
41.74 USD (41 709 pips)
총 손실:
-9.72 USD (9 727 pips)
연속 최대 이익:
11 (20.79 USD)
연속 최대 이익:
20.79 USD (11)
샤프 비율:
0.55
거래 활동:
15.32%
최대 입금량:
17.73%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
13 분
회복 요인:
8.45
롱(주식매수):
5 (19.23%)
숏(주식차입매도):
21 (80.77%)
수익 요인:
4.29
기대수익:
1.23 USD
평균 이익:
1.81 USD
평균 손실:
-3.24 USD
연속 최대 손실:
1 (-3.79 USD)
연속 최대 손실:
-3.79 USD (1)
월별 성장률:
8.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.79 USD (0.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.90% (3.79 USD)
자본금별:
4.17% (17.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.77 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.79 USD
연속 최대 손실: -3.79 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
8%
0
0
USD
USD
416
USD
USD
1
100%
26
88%
15%
4.29
1.23
USD
USD
4%
1:200