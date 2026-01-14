シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Manta Multy
I Nyoman Gede Pacung Sukanaya

Manta Multy

I Nyoman Gede Pacung Sukanaya
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
12 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-0.44 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-1.91 USD (40 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.83
取引アクティビティ:
6.56%
最大入金額:
1.63%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
4 (33.33%)
短いトレード:
8 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-0.16 USD
最大連続の負け:
12 (-1.91 USD)
最大連続損失:
-1.91 USD (12)
月間成長:
-0.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.91 USD
最大の:
1.91 USD (0.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.38% (1.91 USD)
エクイティによる:
0.99% (4.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 6
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD -1
GBPUSD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
GBPAUD 0
1
1
1
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 2
GBPUSD 0
USDCAD -1
AUDNZD -28
GBPAUD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -1.91 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 58
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
レビューなし
2026.01.15 22:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 23:35
Share of trading days is too low
2026.01.14 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 22:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 22:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください