- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
12 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-0.44 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-1.91 USD (40 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.83
取引アクティビティ:
6.56%
最大入金額:
1.63%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
24 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
4 (33.33%)
短いトレード:
8 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-0.16 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-0.16 USD
最大連続の負け:
12 (-1.91 USD)
最大連続損失:
-1.91 USD (12)
月間成長:
-0.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.91 USD
最大の:
1.91 USD (0.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.38% (1.91 USD)
エクイティによる:
0.99% (4.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|0
1
1
1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|AUDNZD
|-28
|GBPAUD
|7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -1.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
Exness-Real18
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
|0.05 × 58
VantageInternational-Live 18
|3.92 × 13
レビューなし
