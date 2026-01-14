SeñalesSecciones
I Nyoman Gede Pacung Sukanaya

Manta Multy

I Nyoman Gede Pacung Sukanaya
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
12 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-0.44 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-1.91 USD (40 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-1.83
Actividad comercial:
6.56%
Carga máxima del depósito:
1.63%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
4 (33.33%)
Transacciones Cortas:
8 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-0.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.91 USD (12)
Crecimiento al mes:
-0.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.91 USD
Máxima:
1.91 USD (0.38%)
Reducción relativa:
De balance:
0.38% (1.91 USD)
De fondos:
0.99% (4.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 6
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD -1
GBPUSD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
GBPAUD 0
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 2
GBPUSD 0
USDCAD -1
AUDNZD -28
GBPAUD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 58
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
No hay comentarios
2026.01.15 22:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 23:35
Share of trading days is too low
2026.01.14 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 22:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 22:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
