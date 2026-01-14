- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
12 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-0.44 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-1.91 USD (40 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
-1.83
Actividad comercial:
6.56%
Carga máxima del depósito:
1.63%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
24 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
4 (33.33%)
Transacciones Cortas:
8 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-0.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1.91 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.91 USD (12)
Crecimiento al mes:
-0.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.91 USD
Máxima:
1.91 USD (0.38%)
Reducción relativa:
De balance:
0.38% (1.91 USD)
De fondos:
0.99% (4.93 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|AUDNZD
|-28
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.91 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.05 × 58
|
VantageInternational-Live 18
|3.92 × 13
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-0%
0
0
USD
USD
498
USD
USD
1
100%
12
0%
7%
0.00
-0.16
USD
USD
1%
1:500