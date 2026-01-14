Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 2 TradeMaxGlobal-Live11 0.05 × 58 VantageInternational-Live 18 3.92 × 13 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика