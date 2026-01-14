- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
12 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-0.44 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-1.91 USD (40 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.83
Торговая активность:
6.56%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
4 (33.33%)
Коротких трейдов:
8 (66.67%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-0.16 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-0.16 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.91 USD (12)
Прирост в месяц:
-0.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.91 USD
Максимальная:
1.91 USD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.38% (1.91 USD)
По эквити:
0.99% (4.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|AUDNZD
|-28
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.05 × 58
|
VantageInternational-Live 18
|3.92 × 13
Нет отзывов
