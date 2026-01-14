СигналыРазделы
I Nyoman Gede Pacung Sukanaya

Manta Multy

I Nyoman Gede Pacung Sukanaya
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
12 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-0.44 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-1.91 USD (40 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
-1.83
Торговая активность:
6.56%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
4 (33.33%)
Коротких трейдов:
8 (66.67%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-0.16 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-0.16 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.91 USD (12)
Прирост в месяц:
-0.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.91 USD
Максимальная:
1.91 USD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.38% (1.91 USD)
По эквити:
0.99% (4.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 6
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD -1
GBPUSD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
GBPAUD 0
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 2
GBPUSD 0
USDCAD -1
AUDNZD -28
GBPAUD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -1.91 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 58
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
Нет отзывов
2026.01.15 22:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 23:35
Share of trading days is too low
2026.01.14 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 22:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 22:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
