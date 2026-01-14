SinaisSeções
I Nyoman Gede Pacung Sukanaya

Manta Multy

I Nyoman Gede Pacung Sukanaya
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
12 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-0.44 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-1.91 USD (40 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-1.83
Atividade de negociação:
6.56%
Depósito máximo carregado:
1.63%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
4 (33.33%)
Negociações curtas:
8 (66.67%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-0.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.91 USD (12)
Crescimento mensal:
-0.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.91 USD
Máximo:
1.91 USD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.38% (1.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (4.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 6
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -1
GBPUSD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
GBPAUD 0
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 2
GBPUSD 0
USDCAD -1
AUDNZD -28
GBPAUD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 58
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
Sem comentários
2026.01.15 22:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 23:35
Share of trading days is too low
2026.01.14 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 22:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 22:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
