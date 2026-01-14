- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
12 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-0.44 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-1.91 USD (40 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-1.83
Atividade de negociação:
6.56%
Depósito máximo carregado:
1.63%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
24 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
4 (33.33%)
Negociações curtas:
8 (66.67%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-0.16 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-0.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.91 USD (12)
Crescimento mensal:
-0.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.91 USD
Máximo:
1.91 USD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.38% (1.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.99% (4.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|AUDNZD
|-28
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1.91 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.05 × 58
|
VantageInternational-Live 18
|3.92 × 13
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
498
USD
USD
1
100%
12
0%
7%
0.00
-0.16
USD
USD
1%
1:500