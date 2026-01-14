- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
12 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-0.44 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-1.91 USD (40 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
-1.83
Trading-Aktivität:
6.56%
Max deposit load:
1.63%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
24 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
4 (33.33%)
Short-Positionen:
8 (66.67%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.91 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-0.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.91 USD
Maximaler:
1.91 USD (0.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.38% (1.91 USD)
Kapital:
0.99% (4.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|0
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|AUDNZD
|-28
|GBPAUD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.91 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.05 × 58
|
VantageInternational-Live 18
|3.92 × 13
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
USD
498
USD
USD
1
100%
12
0%
7%
0.00
-0.16
USD
USD
1%
1:500