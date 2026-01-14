SegnaliSezioni
I Nyoman Gede Pacung Sukanaya

Manta Multy

I Nyoman Gede Pacung Sukanaya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
12 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-0.44 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-1.91 USD (40 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.83
Attività di trading:
6.56%
Massimo carico di deposito:
1.63%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
24 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (33.33%)
Short Trade:
8 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-0.16 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1.91 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.91 USD (12)
Crescita mensile:
-0.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.91 USD
Massimale:
1.91 USD (0.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (1.91 USD)
Per equità:
0.99% (4.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 6
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -1
GBPUSD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
GBPAUD 0
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2
GBPUSD 0
USDCAD -1
AUDNZD -28
GBPAUD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -1.91 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 58
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
Non ci sono recensioni
2026.01.15 22:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 23:35
Share of trading days is too low
2026.01.14 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 22:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 22:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
