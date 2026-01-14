- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
0 (0.00%)
손실 거래:
12 (100.00%)
최고의 거래:
0.00 USD
최악의 거래:
-0.44 USD
총 수익:
0.00 USD
총 손실:
-1.91 USD (40 pips)
연속 최대 이익:
0 (0.00 USD)
연속 최대 이익:
0.00 USD (0)
샤프 비율:
-1.83
거래 활동:
6.56%
최대 입금량:
1.63%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
4 (33.33%)
숏(주식차입매도):
8 (66.67%)
수익 요인:
0.00
기대수익:
-0.16 USD
평균 이익:
0.00 USD
평균 손실:
-0.16 USD
연속 최대 손실:
12 (-1.91 USD)
연속 최대 손실:
-1.91 USD (12)
월별 성장률:
-0.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.91 USD
최대한의:
1.91 USD (0.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.38% (1.91 USD)
자본금별:
0.99% (4.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|AUDNZD
|-28
|GBPAUD
|7
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.00 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 0
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +0.00 USD
연속 최대 손실: -1.91 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
