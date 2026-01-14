- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
12
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
12 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-0.44 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-1.91 USD (40 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.83
交易活动:
6.56%
最大入金加载:
1.63%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
4 (33.33%)
短期交易:
8 (66.67%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-0.16 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-0.16 USD
最大连续失误:
12 (-1.91 USD)
最大连续亏损:
-1.91 USD (12)
每月增长:
-0.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.91 USD
最大值:
1.91 USD (0.38%)
相对跌幅:
结余:
0.38% (1.91 USD)
净值:
0.99% (4.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|6
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-1
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|0
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|0
1
1
1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2
|GBPUSD
|0
|USDCAD
|-1
|AUDNZD
|-28
|GBPAUD
|7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
- 入金加载
- 提取
