信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Manta Multy
I Nyoman Gede Pacung Sukanaya

Manta Multy

I Nyoman Gede Pacung Sukanaya
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -0%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
0 (0.00%)
亏损交易:
12 (100.00%)
最好交易:
0.00 USD
最差交易:
-0.44 USD
毛利:
0.00 USD
毛利亏损:
-1.91 USD (40 pips)
最大连续赢利:
0 (0.00 USD)
最大连续盈利:
0.00 USD (0)
夏普比率:
-1.83
交易活动:
6.56%
最大入金加载:
1.63%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
4 (33.33%)
短期交易:
8 (66.67%)
利润因子:
0.00
预期回报:
-0.16 USD
平均利润:
0.00 USD
平均损失:
-0.16 USD
最大连续失误:
12 (-1.91 USD)
最大连续亏损:
-1.91 USD (12)
每月增长:
-0.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.91 USD
最大值:
1.91 USD (0.38%)
相对跌幅:
结余:
0.38% (1.91 USD)
净值:
0.99% (4.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 6
GBPUSD 2
USDCAD 2
AUDNZD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD -1
GBPUSD 0
USDCAD 0
AUDNZD 0
GBPAUD 0
1
1
1
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 2
GBPUSD 0
USDCAD -1
AUDNZD -28
GBPAUD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.00 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 0
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +0.00 USD
最大连续亏损: -1.91 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.05 × 58
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.15 22:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 21:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 23:35
Share of trading days is too low
2026.01.14 23:35
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 22:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 22:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
Share of trading days is too low
2026.01.14 21:33
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 21:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.14 05:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Manta Multy
每月30 USD
-0%
0
0
USD
498
USD
1
100%
12
0%
7%
0.00
-0.16
USD
1%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载