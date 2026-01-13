シグナルセクション
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Gold Reaper H1

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 293%
FBS-Real-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
35 (77.77%)
損失トレード:
10 (22.22%)
ベストトレード:
27.10 USD
最悪のトレード:
-13.48 USD
総利益:
358.24 USD (32 166 pips)
総損失:
-65.12 USD (6 510 pips)
最大連続の勝ち:
10 (106.49 USD)
最大連続利益:
106.49 USD (10)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
14.53
長いトレード:
42 (93.33%)
短いトレード:
3 (6.67%)
プロフィットファクター:
5.50
期待されたペイオフ:
6.51 USD
平均利益:
10.24 USD
平均損失:
-6.51 USD
最大連続の負け:
3 (-8.87 USD)
最大連続損失:
-20.18 USD (2)
月間成長:
25.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
20.18 USD (11.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.71% (20.18 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 293
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.10 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +106.49 USD
最大連続損失: -8.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
レビューなし
2026.01.13 08:13
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 8.44% of days out of the 237 days of the signal's entire lifetime.
