SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TTS Test Gold Reaper H1
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Gold Reaper H1

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
34 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
35 (77.77%)
Perte trades:
10 (22.22%)
Meilleure transaction:
27.10 USD
Pire transaction:
-13.48 USD
Bénéfice brut:
358.24 USD (32 166 pips)
Perte brute:
-65.12 USD (6 510 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (106.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
106.49 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.56
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
14.53
Longs trades:
42 (93.33%)
Courts trades:
3 (6.67%)
Facteur de profit:
5.50
Rendement attendu:
6.51 USD
Bénéfice moyen:
10.24 USD
Perte moyenne:
-6.51 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-8.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-20.18 USD (2)
Croissance mensuelle:
25.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
20.18 USD (11.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 293
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.10 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +106.49 USD
Perte consécutive maximale: -8.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
74 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.13 08:13
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 8.44% of days out of the 237 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire