- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
35 (77.77%)
亏损交易:
10 (22.22%)
最好交易:
27.10 USD
最差交易:
-13.48 USD
毛利:
358.24 USD (32 166 pips)
毛利亏损:
-65.12 USD (6 510 pips)
最大连续赢利:
10 (106.49 USD)
最大连续盈利:
106.49 USD (10)
夏普比率:
0.56
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 小时
采收率:
14.53
长期交易:
42 (93.33%)
短期交易:
3 (6.67%)
利润因子:
5.50
预期回报:
6.51 USD
平均利润:
10.24 USD
平均损失:
-6.51 USD
最大连续失误:
3 (-8.87 USD)
最大连续亏损:
-20.18 USD (2)
每月增长:
25.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.18 USD (11.71%)
相对跌幅:
结余:
11.71% (20.18 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|293
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.10 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +106.49 USD
最大连续亏损: -8.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
