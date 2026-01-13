- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
35 (77.77%)
Verlusttrades:
10 (22.22%)
Bester Trade:
27.10 USD
Schlechtester Trade:
-13.48 USD
Bruttoprofit:
358.24 USD (32 166 pips)
Bruttoverlust:
-65.12 USD (6 510 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (106.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.49 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.56
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
14.53
Long-Positionen:
42 (93.33%)
Short-Positionen:
3 (6.67%)
Profit-Faktor:
5.50
Mathematische Gewinnerwartung:
6.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-8.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
25.53%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
20.18 USD (11.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.71% (20.18 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|293
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +27.10 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +106.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
