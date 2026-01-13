SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TTS Test Gold Reaper H1
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Gold Reaper H1

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 293%
FBS-Real-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
35 (77.77%)
Verlusttrades:
10 (22.22%)
Bester Trade:
27.10 USD
Schlechtester Trade:
-13.48 USD
Bruttoprofit:
358.24 USD (32 166 pips)
Bruttoverlust:
-65.12 USD (6 510 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (106.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
106.49 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.56
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
14.53
Long-Positionen:
42 (93.33%)
Short-Positionen:
3 (6.67%)
Profit-Faktor:
5.50
Mathematische Gewinnerwartung:
6.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-8.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.18 USD (2)
Wachstum pro Monat :
25.53%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
20.18 USD (11.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.71% (20.18 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 293
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.10 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +106.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
noch 74 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.13 08:13
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 8.44% of days out of the 237 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen