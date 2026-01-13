- Incremento
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
35 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
10 (22.22%)
Mejor transacción:
27.10 USD
Peor transacción:
-13.48 USD
Beneficio Bruto:
358.24 USD (32 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-65.12 USD (6 510 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (106.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.49 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
14.53
Transacciones Largas:
42 (93.33%)
Transacciones Cortas:
3 (6.67%)
Factor de Beneficio:
5.50
Beneficio Esperado:
6.51 USD
Beneficio medio:
10.24 USD
Pérdidas medias:
-6.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-8.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
25.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
20.18 USD (11.71%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|293
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|26K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +27.10 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +106.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
otros 74...
