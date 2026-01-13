SeñalesSecciones
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Gold Reaper H1

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentarios
34 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
35 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
10 (22.22%)
Mejor transacción:
27.10 USD
Peor transacción:
-13.48 USD
Beneficio Bruto:
358.24 USD (32 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-65.12 USD (6 510 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (106.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
106.49 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
14.53
Transacciones Largas:
42 (93.33%)
Transacciones Cortas:
3 (6.67%)
Factor de Beneficio:
5.50
Beneficio Esperado:
6.51 USD
Beneficio medio:
10.24 USD
Pérdidas medias:
-6.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-8.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.18 USD (2)
Crecimiento al mes:
25.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
20.18 USD (11.71%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 293
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
2026.01.13 08:13
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 8.44% of days out of the 237 days of the signal's entire lifetime.
