TTS Test Gold Reaper H1
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Gold Reaper H1

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 293%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
35 (77.77%)
Negociações com perda:
10 (22.22%)
Melhor negociação:
27.10 USD
Pior negociação:
-13.48 USD
Lucro bruto:
358.24 USD (32 166 pips)
Perda bruta:
-65.12 USD (6 510 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (106.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
106.49 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
14.53
Negociações longas:
42 (93.33%)
Negociações curtas:
3 (6.67%)
Fator de lucro:
5.50
Valor esperado:
6.51 USD
Lucro médio:
10.24 USD
Perda média:
-6.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-8.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.18 USD (2)
Crescimento mensal:
25.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.18 USD (11.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.71% (20.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 293
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
74 mais ...
Sem comentários
2026.01.13 08:13
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 8.44% of days out of the 237 days of the signal's entire lifetime.
