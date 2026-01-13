СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TTS Test Gold Reaper H1
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Test Gold Reaper H1

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 293%
FBS-Real-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
35 (77.77%)
Убыточных трейдов:
10 (22.22%)
Лучший трейд:
27.10 USD
Худший трейд:
-13.48 USD
Общая прибыль:
358.24 USD (32 166 pips)
Общий убыток:
-65.12 USD (6 510 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (106.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
106.49 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
14.53
Длинных трейдов:
42 (93.33%)
Коротких трейдов:
3 (6.67%)
Профит фактор:
5.50
Мат. ожидание:
6.51 USD
Средняя прибыль:
10.24 USD
Средний убыток:
-6.51 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-8.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.18 USD (2)
Прирост в месяц:
25.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.18 USD (11.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.71% (20.18 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 293
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.10 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +106.49 USD
Макс. убыток в серии: -8.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-8
0.00 × 4
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 26
GlobalPrime-Live
0.00 × 45
Alpari-Standard3
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
еще 74...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.13 08:13
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 8.44% of days out of the 237 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика