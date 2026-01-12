シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / IA Martin
Filipe Jose Roque Ferreira

IA Martin

Filipe Jose Roque Ferreira
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
4.32 USD
最悪のトレード:
-2.58 USD
総利益:
8.64 USD (467 pips)
総損失:
-4.84 USD (433 pips)
最大連続の勝ち:
3 (5.32 USD)
最大連続利益:
5.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.67%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
3 (30.00%)
短いトレード:
7 (70.00%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
1.23 USD
平均損失:
-1.61 USD
最大連続の負け:
2 (-3.70 USD)
最大連続損失:
-3.70 USD (2)
月間成長:
0.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.52 USD
最大の:
3.70 USD (0.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.64% (3.70 USD)
エクイティによる:
4.02% (23.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 3
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -31
AUDUSD 23
EURGBP 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.32 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.32 USD
最大連続損失: -3.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 30
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 22
DooFintech-Live 5
0.00 × 21
Coinexx-Demo
0.00 × 8
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 10
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
212 より多く...
レビューなし
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください