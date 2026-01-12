- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
7 (70.00%)
損失トレード:
3 (30.00%)
ベストトレード:
4.32 USD
最悪のトレード:
-2.58 USD
総利益:
8.64 USD (467 pips)
総損失:
-4.84 USD (433 pips)
最大連続の勝ち:
3 (5.32 USD)
最大連続利益:
5.32 USD (3)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.67%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
1.03
長いトレード:
3 (30.00%)
短いトレード:
7 (70.00%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
1.23 USD
平均損失:
-1.61 USD
最大連続の負け:
2 (-3.70 USD)
最大連続損失:
-3.70 USD (2)
月間成長:
0.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.52 USD
最大の:
3.70 USD (0.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.64% (3.70 USD)
エクイティによる:
4.02% (23.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-31
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|42
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.32 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5.32 USD
最大連続損失: -3.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 10
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
