- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
4.32 USD
Worst Trade:
-2.58 USD
Profitto lordo:
8.64 USD (467 pips)
Perdita lorda:
-4.84 USD (433 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.67%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-1.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.70 USD (2)
Crescita mensile:
0.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.52 USD
Massimale:
3.70 USD (0.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (3.70 USD)
Per equità:
4.02% (23.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-31
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|42
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.32 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.32 USD
Massima perdita consecutiva: -3.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 10
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
Non ci sono recensioni
