Filipe Jose Roque Ferreira

IA Martin

Filipe Jose Roque Ferreira
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
4.32 USD
Worst Trade:
-2.58 USD
Profitto lordo:
8.64 USD (467 pips)
Perdita lorda:
-4.84 USD (433 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.67%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
3 (30.00%)
Short Trade:
7 (70.00%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.23 USD
Perdita media:
-1.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.70 USD (2)
Crescita mensile:
0.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.52 USD
Massimale:
3.70 USD (0.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.64% (3.70 USD)
Per equità:
4.02% (23.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 3
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -31
AUDUSD 23
EURGBP 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.32 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.32 USD
Massima perdita consecutiva: -3.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 30
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 22
DooFintech-Live 5
0.00 × 21
Coinexx-Demo
0.00 × 8
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 10
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
212 più
Non ci sono recensioni
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
