- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
4.32 USD
최악의 거래:
-2.58 USD
총 수익:
8.14 USD (418 pips)
총 손실:
-4.84 USD (433 pips)
연속 최대 이익:
2 (4.82 USD)
연속 최대 이익:
4.82 USD (2)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.67%
최근 거래:
58 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
0.89
롱(주식매수):
2 (22.22%)
숏(주식차입매도):
7 (77.78%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
0.37 USD
평균 이익:
1.36 USD
평균 손실:
-1.61 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.70 USD)
연속 최대 손실:
-3.70 USD (2)
월별 성장률:
0.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.52 USD
최대한의:
3.70 USD (0.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.64% (3.70 USD)
자본금별:
4.02% (23.24 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-80
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.32 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4.82 USD
연속 최대 손실: -3.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 10
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
580
USD
USD
1
100%
9
66%
100%
1.68
0.37
USD
USD
4%
1:500