리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live10 0.00 × 3 MonetaMarkets-Live 6 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 FXCM-AUDReal01 0.00 × 1 Ava-Real 1 0.00 × 1 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 1 FxPro.com-Real08 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 Exness-Real25 0.00 × 3 TitanFX-05 0.00 × 2 STARTRADERINTL-Live2 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 30 ICMarkets-Live14 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 3 ForeignExchangeClearingHouse-Live 0.00 × 1 TitanFX-02 0.00 × 22 DooFintech-Live 5 0.00 × 21 Coinexx-Demo 0.00 × 8 AdmiralsGroup-Live3 0.00 × 3 FTMO-Server3 0.00 × 10 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 3 VantageInternational-Live 8 0.00 × 3 212 더...