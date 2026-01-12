SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / IA Martin
Filipe Jose Roque Ferreira

IA Martin

Filipe Jose Roque Ferreira
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
7 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (30.00%)
Mejor transacción:
4.32 USD
Peor transacción:
-2.58 USD
Beneficio Bruto:
8.64 USD (467 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.84 USD (433 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (5.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.67%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
3 (30.00%)
Transacciones Cortas:
7 (70.00%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
1.23 USD
Pérdidas medias:
-1.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.66%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.52 USD
Máxima:
3.70 USD (0.64%)
Reducción relativa:
De balance:
0.64% (3.70 USD)
De fondos:
4.02% (23.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 3
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -31
AUDUSD 23
EURGBP 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.32 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 30
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 22
DooFintech-Live 5
0.00 × 21
Coinexx-Demo
0.00 × 8
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 10
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
otros 212...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
IA Martin
30 USD al mes
1%
0
0
USD
581
USD
1
100%
10
70%
100%
1.78
0.38
USD
4%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.