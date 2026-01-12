- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
7 (70.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (30.00%)
Mejor transacción:
4.32 USD
Peor transacción:
-2.58 USD
Beneficio Bruto:
8.64 USD (467 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.84 USD (433 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (5.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.32 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.67%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
1.03
Transacciones Largas:
3 (30.00%)
Transacciones Cortas:
7 (70.00%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
1.23 USD
Pérdidas medias:
-1.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.70 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.66%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.52 USD
Máxima:
3.70 USD (0.64%)
Reducción relativa:
De balance:
0.64% (3.70 USD)
De fondos:
4.02% (23.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-31
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|42
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4.32 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 10
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
otros 212...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
581
USD
USD
1
100%
10
70%
100%
1.78
0.38
USD
USD
4%
1:500