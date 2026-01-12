- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
4.32 USD
Худший трейд:
-2.58 USD
Общая прибыль:
8.64 USD (467 pips)
Общий убыток:
-4.84 USD (433 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (5.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.67%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
3 (30.00%)
Коротких трейдов:
7 (70.00%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.23 USD
Средний убыток:
-1.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.70 USD (2)
Прирост в месяц:
0.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.52 USD
Максимальная:
3.70 USD (0.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.64% (3.70 USD)
По эквити:
4.02% (23.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-31
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|42
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.32 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.32 USD
Макс. убыток в серии: -3.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 10
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
581
USD
USD
1
100%
10
70%
100%
1.78
0.38
USD
USD
4%
1:500