Filipe Jose Roque Ferreira

IA Martin

Filipe Jose Roque Ferreira
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
7 (70.00%)
Убыточных трейдов:
3 (30.00%)
Лучший трейд:
4.32 USD
Худший трейд:
-2.58 USD
Общая прибыль:
8.64 USD (467 pips)
Общий убыток:
-4.84 USD (433 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (5.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.32 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.67%
Последний трейд:
21 минута
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
3 (30.00%)
Коротких трейдов:
7 (70.00%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.23 USD
Средний убыток:
-1.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.70 USD (2)
Прирост в месяц:
0.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.52 USD
Максимальная:
3.70 USD (0.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.64% (3.70 USD)
По эквити:
4.02% (23.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 6
AUDUSD 3
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -31
AUDUSD 23
EURGBP 42
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.32 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5.32 USD
Макс. убыток в серии: -3.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.