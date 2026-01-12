信号部分
信号 / MetaTrader 4 / IA Martin
Filipe Jose Roque Ferreira

IA Martin

Filipe Jose Roque Ferreira
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
4.32 USD
最差交易:
-2.58 USD
毛利:
8.14 USD (418 pips)
毛利亏损:
-4.84 USD (433 pips)
最大连续赢利:
2 (4.82 USD)
最大连续盈利:
4.82 USD (2)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.67%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.89
长期交易:
2 (22.22%)
短期交易:
7 (77.78%)
利润因子:
1.68
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
1.36 USD
平均损失:
-1.61 USD
最大连续失误:
2 (-3.70 USD)
最大连续亏损:
-3.70 USD (2)
每月增长:
0.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.52 USD
最大值:
3.70 USD (0.64%)
相对跌幅:
结余:
0.64% (3.70 USD)
净值:
4.02% (23.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 5
AUDUSD 3
EURGBP 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -80
AUDUSD 23
EURGBP 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.32 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.82 USD
最大连续亏损: -3.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 30
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 22
DooFintech-Live 5
0.00 × 21
Coinexx-Demo
0.00 × 8
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 10
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
212 更多...
没有评论
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
