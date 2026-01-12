- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
4.32 USD
最差交易:
-2.58 USD
毛利:
8.14 USD (418 pips)
毛利亏损:
-4.84 USD (433 pips)
最大连续赢利:
2 (4.82 USD)
最大连续盈利:
4.82 USD (2)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.67%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.89
长期交易:
2 (22.22%)
短期交易:
7 (77.78%)
利润因子:
1.68
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
1.36 USD
平均损失:
-1.61 USD
最大连续失误:
2 (-3.70 USD)
最大连续亏损:
-3.70 USD (2)
每月增长:
0.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.52 USD
最大值:
3.70 USD (0.64%)
相对跌幅:
结余:
0.64% (3.70 USD)
净值:
4.02% (23.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-80
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.32 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4.82 USD
最大连续亏损: -3.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 10
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
580
USD
USD
1
100%
9
66%
100%
1.68
0.37
USD
USD
4%
1:500