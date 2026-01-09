- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20
利益トレード:
20 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.49 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
16.37 USD (2 285 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
20 (16.37 USD)
最大連続利益:
16.37 USD (20)
シャープレシオ:
1.76
取引アクティビティ:
97.63%
最大入金額:
3.18%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
7 (35.00%)
短いトレード:
13 (65.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.79% (11.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|17
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.49 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +16.37 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US07-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|5.00 × 1
Safe and profitable trading
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
766
USD
USD
1
100%
20
100%
98%
n/a
0.82
USD
USD
4%
1:500