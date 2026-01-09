- Wachstum
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
20 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.49 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
16.37 USD (2 285 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (16.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.37 USD (20)
Sharpe Ratio:
1.76
Trading-Aktivität:
97.63%
Max deposit load:
3.18%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
7 (35.00%)
Short-Positionen:
13 (65.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
4.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
3.79% (11.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|17
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US07-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|5.00 × 1
