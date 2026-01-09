- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
20 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.49 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
16.37 USD (2 285 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
20 (16.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.37 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
1.76
Торговая активность:
97.63%
Макс. загрузка депозита:
3.18%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
7 (35.00%)
Коротких трейдов:
13 (65.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
4.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.79% (11.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|17
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Лучший трейд: +1.49 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +16.37 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US07-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|5.00 × 1
