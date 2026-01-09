- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
14 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
1.49 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
9.76 USD (1 348 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
14 (9.76 USD)
연속 최대 이익:
9.76 USD (14)
샤프 비율:
1.45
거래 활동:
96.62%
최대 입금량:
3.18%
최근 거래:
30 분 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
7 (50.00%)
숏(주식차입매도):
7 (50.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
0.70 USD
평균 이익:
0.70 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
3.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
3.79% (11.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|168
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
