- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
20
Negociações com lucro:
20 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.49 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
16.37 USD (2 285 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (16.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.37 USD (20)
Índice de Sharpe:
1.76
Atividade de negociação:
97.63%
Depósito máximo carregado:
3.18%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
7 (35.00%)
Negociações curtas:
13 (65.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.79% (11.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|17
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.49 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +16.37 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US07-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|5.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
4%
0
0
USD
USD
766
USD
USD
1
100%
20
100%
98%
n/a
0.82
USD
USD
4%
1:500