Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
20 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
1.49 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
16.37 USD (2 285 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (16.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.37 USD (20)
Ratio de Sharpe:
1.76
Actividad comercial:
97.63%
Carga máxima del depósito:
3.18%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
7 (35.00%)
Transacciones Cortas:
13 (65.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
0.82 USD
Beneficio medio:
0.82 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
3.79% (11.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|17
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|2K
|NZDCAD
|168
|AUDNZD
|102
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US07-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|5.00 × 1
