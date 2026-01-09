- 成長
トレード:
74
利益トレード:
61 (82.43%)
損失トレード:
13 (17.57%)
ベストトレード:
19.83 USD
最悪のトレード:
-11.92 USD
総利益:
145.84 USD (12 305 pips)
総損失:
-54.19 USD (5 409 pips)
最大連続の勝ち:
9 (34.88 USD)
最大連続利益:
34.88 USD (9)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
70.92%
最大入金額:
9.05%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
78
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
4.56
長いトレード:
36 (48.65%)
短いトレード:
38 (51.35%)
プロフィットファクター:
2.69
期待されたペイオフ:
1.24 USD
平均利益:
2.39 USD
平均損失:
-4.17 USD
最大連続の負け:
3 (-20.08 USD)
最大連続損失:
-20.08 USD (3)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
20.08 USD (1.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.89% (20.08 USD)
エクイティによる:
4.40% (45.47 USD)
ベストトレード: +19.83 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +34.88 USD
最大連続損失: -20.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
レビューなし
