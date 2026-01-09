- Incremento
Total de Trades:
99
Transacciones Rentables:
78 (78.78%)
Transacciones Irrentables:
21 (21.21%)
Mejor transacción:
19.83 USD
Peor transacción:
-11.95 USD
Beneficio Bruto:
201.10 USD (16 912 pips)
Pérdidas Brutas:
-77.30 USD (7 714 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (15.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.88 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
70.92%
Carga máxima del depósito:
9.05%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
102
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
6.17
Transacciones Largas:
49 (49.49%)
Transacciones Cortas:
50 (50.51%)
Factor de Beneficio:
2.60
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
2.58 USD
Pérdidas medias:
-3.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-20.08 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.08 USD (3)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
20.08 USD (1.89%)
Reducción relativa:
De balance:
1.89% (20.08 USD)
De fondos:
4.40% (45.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
