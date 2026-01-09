- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
21 (75.00%)
Negociações com perda:
7 (25.00%)
Melhor negociação:
19.83 USD
Pior negociação:
-11.92 USD
Lucro bruto:
75.78 USD (5 305 pips)
Perda bruta:
-29.19 USD (2 914 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (34.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.88 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
97.95%
Depósito máximo carregado:
9.05%
Último negócio:
37 minutos atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
22 minutos
Fator de recuperação:
2.32
Negociações longas:
11 (39.29%)
Negociações curtas:
17 (60.71%)
Fator de lucro:
2.60
Valor esperado:
1.66 USD
Lucro médio:
3.61 USD
Perda média:
-4.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-20.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.08 USD (3)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
20.08 USD (1.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.89% (20.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.40% (45.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.83 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +34.88 USD
Máxima perda consecutiva: -20.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
28
75%
98%
2.59
1.66
USD
USD
4%
1:500