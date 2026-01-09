- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
19.83 USD
Worst Trade:
-11.92 USD
Profitto lordo:
68.31 USD (4 558 pips)
Perdita lorda:
-27.31 USD (2 726 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (34.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.88 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
97.95%
Massimo carico di deposito:
9.05%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
11 (44.00%)
Short Trade:
14 (56.00%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-20.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.08 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.08 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.89% (20.08 USD)
Per equità:
4.40% (45.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.83 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +34.88 USD
Massima perdita consecutiva: -20.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
25
76%
98%
2.50
1.64
USD
USD
4%
1:500