- 자본
- 축소
트레이드:
74
이익 거래:
61 (82.43%)
손실 거래:
13 (17.57%)
최고의 거래:
19.83 USD
최악의 거래:
-11.92 USD
총 수익:
145.84 USD (12 305 pips)
총 손실:
-54.19 USD (5 409 pips)
연속 최대 이익:
9 (34.88 USD)
연속 최대 이익:
34.88 USD (9)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
70.92%
최대 입금량:
9.05%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
79
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
4.56
롱(주식매수):
36 (48.65%)
숏(주식차입매도):
38 (51.35%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
1.24 USD
평균 이익:
2.39 USD
평균 손실:
-4.17 USD
연속 최대 손실:
3 (-20.08 USD)
연속 최대 손실:
-20.08 USD (3)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
20.08 USD (1.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.89% (20.08 USD)
자본금별:
4.40% (45.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.83 USD
최악의 거래: -12 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +34.88 USD
연속 최대 손실: -20.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "KVBPrimeLimited-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
74
82%
71%
2.69
1.24
USD
USD
4%
1:500