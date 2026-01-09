- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
61 (82.43%)
Verlusttrades:
13 (17.57%)
Bester Trade:
19.83 USD
Schlechtester Trade:
-11.92 USD
Bruttoprofit:
145.84 USD (12 305 pips)
Bruttoverlust:
-54.19 USD (5 409 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (34.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.88 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
70.92%
Max deposit load:
9.05%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
78
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
4.56
Long-Positionen:
36 (48.65%)
Short-Positionen:
38 (51.35%)
Profit-Faktor:
2.69
Mathematische Gewinnerwartung:
1.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-20.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.08 USD (3)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
20.08 USD (1.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.89% (20.08 USD)
Kapital:
4.40% (45.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.83 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.08 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
