Xue Qing Jian

Gold888888

Xue Qing Jian
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 9%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
61 (82.43%)
Убыточных трейдов:
13 (17.57%)
Лучший трейд:
19.83 USD
Худший трейд:
-11.92 USD
Общая прибыль:
145.84 USD (12 305 pips)
Общий убыток:
-54.19 USD (5 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (34.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.88 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
70.92%
Макс. загрузка депозита:
9.05%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
4.56
Длинных трейдов:
36 (48.65%)
Коротких трейдов:
38 (51.35%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-4.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.08 USD (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.08 USD (1.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (20.08 USD)
По эквити:
4.40% (45.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 92
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.83 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +34.88 USD
Макс. убыток в серии: -20.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 4
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
1.65 × 117
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
Нет отзывов
2026.01.09 14:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 12:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 11:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.09 11:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 11:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold888888
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
1.1K
USD
1
100%
74
82%
71%
2.69
1.24
USD
4%
1:500
Копировать

