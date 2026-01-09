- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
61 (82.43%)
Убыточных трейдов:
13 (17.57%)
Лучший трейд:
19.83 USD
Худший трейд:
-11.92 USD
Общая прибыль:
145.84 USD (12 305 pips)
Общий убыток:
-54.19 USD (5 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (34.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.88 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
70.92%
Макс. загрузка депозита:
9.05%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
4.56
Длинных трейдов:
36 (48.65%)
Коротких трейдов:
38 (51.35%)
Профит фактор:
2.69
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-4.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-20.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.08 USD (3)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
20.08 USD (1.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.89% (20.08 USD)
По эквити:
4.40% (45.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.83 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +34.88 USD
Макс. убыток в серии: -20.08 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
74
82%
71%
2.69
1.24
USD
USD
4%
1:500