- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
28
盈利交易:
21 (75.00%)
亏损交易:
7 (25.00%)
最好交易:
19.83 USD
最差交易:
-11.92 USD
毛利:
75.78 USD (5 305 pips)
毛利亏损:
-29.19 USD (2 914 pips)
最大连续赢利:
9 (34.88 USD)
最大连续盈利:
34.88 USD (9)
夏普比率:
0.31
交易活动:
97.95%
最大入金加载:
9.05%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
28
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
2.32
长期交易:
11 (39.29%)
短期交易:
17 (60.71%)
利润因子:
2.60
预期回报:
1.66 USD
平均利润:
3.61 USD
平均损失:
-4.17 USD
最大连续失误:
3 (-20.08 USD)
最大连续亏损:
-20.08 USD (3)
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
20.08 USD (1.89%)
相对跌幅:
结余:
1.89% (20.08 USD)
净值:
4.40% (45.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.83 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +34.88 USD
最大连续亏损: -20.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBPrimeLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
黄金日内短线交易，这是一款非常稳定的黄金信号，你值得拥有
