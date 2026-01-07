- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
4 (30.76%)
損失トレード:
9 (69.23%)
ベストトレード:
120.69 USD
最悪のトレード:
-63.48 USD
総利益:
478.15 USD (16 043 pips)
総損失:
-549.03 USD (18 096 pips)
最大連続の勝ち:
2 (238.06 USD)
最大連続利益:
238.06 USD (2)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
10 (76.92%)
短いトレード:
3 (23.08%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-5.45 USD
平均利益:
119.54 USD
平均損失:
-61.00 USD
最大連続の負け:
3 (-181.80 USD)
最大連続損失:
-181.80 USD (3)
月間成長:
-2.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
186.99 USD
最大の:
186.99 USD (6.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +120.69 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +238.06 USD
最大連続損失: -181.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
Gooo goooo goooo
レビューなし
Yeah